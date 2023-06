Regierung will System für Energie-Cashback ausweiten

Photo : YONHAP News

Wer zehn Prozent weniger Strom als vor einem Jahr verbraucht, kann seine Stromberechnung auf dem Niveau vor der Preiserhöhung im Mai bezahlen.Die Entscheidung für die Ausweitung des Systems für Energie-Cashbacks gab die Regierung am Freitag auf einem dringlichen Vizeministertreffen zur Wirtschaft unter Leitung von Vizefinanzminister Bang Ki-sun im Regierungskomplex in Seoul bekannt.Die Regierung beschloss, eine entsprechende Energiesparkampagne für die Sommerzeit zu starten, um die Belastung durch die Energiekosten aufgrund der frühzeitigen Hitze und des Anstiegs des Strompreises am 16. Mai zu verringern.