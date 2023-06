Kim Jong-uns Schwester kritisiert UN-Sicherheitsratssitzung zum Satellitenstart

Photo : KBS News

Die machtvolle Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Kim Yojong, hat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wegen einer Sitzung zu Nordkoreas jüngstem Satellitenstart scharf kritisiert. Kim beyeichnete dies als Beleidigung und schwere Verzerrung des Geistes der UN-Charta.In einer von der offiziellen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag veröffentlichten Erklärung ließ Kim Yo-jong verlauten, sie sei äußerst beleidigt darüber, dass der UN-Sicherheitsrat regelmäßig die Ausübung der Souveränitätsrechte Nordkoreas in einer von den USA gewünschten Weise angreife.Kim erklärte, dass Pjöngjang das Vorgehen des UN-Sicherheitsrates als höchst unfairen und voreingenommenen Akt der Einmischung in innere Angelegenheiten und eine Verletzung der Souveränität Nordkoreas scharf verurteile und ablehne.Sie fügte hinzu, dass Nordkorea die UN-Sanktionsresolutionen niemals anerkennen werde, selbst wenn hunderttausend Mal damit herumgewedelt werden würde, und versprach die weitere Ausübung seiner souveränen Rechte, einschließlich des Starts von Spionagesatelliten.Nordkorea hatte am Mittwoch eine angeblich satellitenbeladene Rakete gestartet, die jedoch nach einem ungewöhnlichen Flug ins Gelbe Meer stürzte.