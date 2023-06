Gespräche zwischen Verteidigungsministern Südkoreas und Chinas in Singapur

Photo : KBS News

Verteidigungsminister Lee Jong-sup hat am Samstag in Singapur mit seinem chinesischen Amtskollegen Gespräche geführt und von Peking eine konstruktive Rolle bei der Denuklearisierung Nordkoreas und dem Frieden auf der koreanischen Halbinsel gefordert.Lee führte am Rande des Shangri-La-Dialogs Gespräche mit Chinas Verteidigungsminister und Staatsrat Li Shangfu.Nach den Gesprächen erklärte Lee gegenüber Reportern, dass beide Seiten einen bedeutungsvollen und konstruktiven Dialog geführt und sich darauf geeinigt hätten, die bilateralen Beziehungen auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und Nutzen konstruktiv weiterzuentwickeln.Lee betonte, dass er Chinas konstruktive Rolle für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel hervorgehoben habe und dass China diese Ansicht teile.Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Seoul erörterten die beiden Minister die aktuelle Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und in der Region sowie den Austausch und die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich zwischen den beiden Ländern und tauschten sich über Fragen von gemeinsamem Interesse aus.Darüber hinaus vereinbarten beide Seiten die Wiederaufnahme gegenseitiger Besuche hochrangiger Beamter und eines strategischen Dialogs sowie die Überarbeitung einer Absichtserklärung zum Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit in der Verteidigung.