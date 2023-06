Kim Tae-han gewinnt als erster asiatischer Sänger den Queen-Elisabeth-Wettbewerb

Photo : KBS News

Der südkoreanische Bariton Kim Tae-han hat den Königin-Elisabeth-Wettbewerb für Gesang gewonnen, einen der drei weltweit begehrtesten Wettbewerbe für klassische Musik.Kim wurde am Sonntag bei einer Preisverleihung in der belgischen Hauptstadt Brüssel der erste Preis überreicht. Er ist damit der erste asiatische Sänger, der den Wettbewerb seit Einführung der Gesangskategorie im Jahr 1988 gewonnen hat.Der Königin-Elisabeth-Wettbewerb wechselt im Vierjahresrhythmus zwischen den Disziplinen Klavier, Cello, Gesang und Geige.Dies ist der zweite Sieg für Südkoreaner bei dem Wettbewerb in Folge. Choi Ha-young gewann ihn im letzten Jahr mit dem Cello.Der 1937 gegründete und nach der belgischen Königin Elisabeth benannte Wettbewerb ist neben dem Internationalen Chopin-Klavierwettbewerb und dem Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb einer der drei renommiertesten Wettbewerbe für klassische Musiker.