Südkorea nach Sieg über Nigeria im Halbfinale der U-20-WM

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem 1:0-Sieg in der Verlängerung gegen Nigeria am Sonntag zum zweiten Mal in Folge das Halbfinale der U-20-Weltmeisterschaft erreicht.Bei dem Viertelfinalspiel im Stadion Santiago del Estero in Argentinien köpfte Choi Seok-hyun in der fünften Minuten der Nachspielzeit einen Eckball von Lee Seung-won ins Tor.Dies ist nach 1983 und 2019 erst das dritte Mal, dass Südkoreas Fußballspieler bei einer U-20-WM in die Runde der letzten Vier einziehen.Die Mannschaft trifft am Freitag um 6 Uhr morgens koreanischer Zeit im La-Plata-Stadion in Argentinien auf Italien.Bei dem Turnier im Jahr 2019 erzielte sie ihr bisher bestes Ergebnis, als sie hinter der Ukraine Zweiter wurde. Die U-20-WM findet alle zwei Jahre statt, sie war 2021 allerdings wegen der Covid-19-Pandemie gestrichen worden.