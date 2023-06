Veteranenministerium nimmt als vollwertiges Ministerium Arbeit auf

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten ist mit Wirkung ab heute zu einem vollwertigen Ministerium aufgewertet worden.Das Ministerium wird heute mit einer Zeremonie im Regierungskomplex in Sejong seine Arbeit aufnehmen.Präsident Yoon Suk Yeol wird heute dem ersten Veteranenminister Park Min-shik nach der Aufwertung und Vize-Veteranenminister Yoon Jong-jin ihre Ernennungsurkunden überreichen.Der Veteranenminister kann ab jetzt an Kabinettssitzungen teilnehmen und Beratungs- und Stimmrechte ausüben. Er hat die verfassungsmäßige Befugnis, von Amts wegen Anordnungen zu erteilenYoon hatte am 2. März das neue Regierungsorganisationsgesetz unterschrieben, in dessen Zentrum die Höherstufung des Veteranenministeriums und die Gründung einer neuen Behörde für Auslandskoreaner stehen. Dabei versprach er, dass die patriotischen Helden sorgfältig und verantwortungsbewusst behandelt würden.