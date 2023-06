Sitzung des UN-Sicherheitsrats über Nordkoreas Satellitenstart endet ergebnislos

Photo : YONHAP News

Eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats über den versuchten Start eines militärischen Aufklärungssatelliten durch Nordkorea ist ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen.Der Sicherheitsrat trat am Freitagnachmittag (Ortszeit) zu einer offenen Sitzung am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York zusammen. Das Gremium verfehlte jedoch eine Einigung auf eine offizielle Reaktion wie eine Verurteilungserklärung oder die Annahme einer Sanktionsresolution.Anlass für das Treffen war der Start der Trägerrakete Chollima-1 mit dem militärischen Spionagesatelliten Malligyong-1 an Bord durch Nordkorea am 31. Mai.Der Start schlug zwar fehl, stellt jedoch einen Verstoß gegen einschlägige Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea dar, weil de facto Technologien für ballistische Langstreckenraketen eingesetzt wurden.Bei der Sitzung verurteilten die USA, Japan und europäische Staaten, die die Einberufung des Treffens beantragt hatten, sowie Südkorea den versuchten Start scharf und forderten ein geschlossenes Vorgehen des Sicherheitsrats. Südkorea nahm als Interessenpartei daran teil.China und Russland verteidigten dagegen Nordkoreas Provokationen, einschließlich des versuchten Satellitenstarts, als defensive Maßnahmen angesichts der Drohungen Südkoreas und der USA.