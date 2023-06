VOA: Weiterhin Aktivitäten auf Satellitenstartgelände im nordkoreanischen Tongchang-ri

Photo : YONHAP News

Auf dem Sohae-Satellitenstartgelände im nordkoreanischen Tongchang-ri sind neue Aktivitäten beobachtet worden.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) heute anhand von Satellitenaufnahmen von Planet Labs vom 3. Juni.Laut VOA ist ein mobiles Gebäude, das auf dem ursprünglichen Startgelände zur Aufrichtung und Installation eines Projektils an der Startrampe dient, in die Mitte der Startrampe gerückt.Es sei jedoch unklar, ob in dem mobilen Gebäude eine Trägerrakete enthalten oder zu welchem Zweck das Gebäude verlegt worden sei, so der Sender.Nordkorea hatte gegen 6.27 Uhr am 31. Mai die Trägerrakete Chollima-1 gestartet, die nach eigenen Angaben mit dem militärischen Aufklärungssatelliten Malligyong-1 bestückt war. Um 9.05 Uhr hatte die nordkoreanische Behörde für Raumfahrtentwicklung das Scheitern des Starts eingeräumt und angekündigt, so bald wie möglich einen zweiten Start durchzuführen.