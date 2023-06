Yoon spricht nach Zugunglück in Indien Beileid aus

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat nach dem schweren Zugunglück in Indien den Opfern und ihren Angehörigen sein Beileid ausgesprochen.Im Namen der Republik Korea möchte er den Opfern und ihren Familien sein tief empfundenes Beileid aussprechen, schrieb Yoon am Samstag auf Twitter.Er sei zutiefst betrübt und traurig über das tragische Zugunglück in Balasore. Er wünsche eine schnelle Wiederherstellung, hieß es weiter.In Balasore im Bundesstaat Odisha im Osten Indiens kam es am Freitag zu massiven Zugentgleisungen und Kollisionen. Dabei kamen mindestens über 280 Menschen ums Leben, fast 1.000 Menschen wurden verletzt.