Hochspringer Woo Sang-hyeok gewinnt bei Diamond League Florenz Silber

Photo : YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok hat beim Turnier der Diamond League von World Athletics 2023 in Rom/Florenz die Silbermedaille gewonnen.Im Hochsprungwettbewerb der Männer am Freitag (Ortszeit) in Florenz übersprang Woo 2,30 Meter. Damit wurde der Südkoreaner Zweiter hinter dem US-Amerikaner JuVaughn Harrison, der 2,32 Meter übersprang.Woo begann den Wettkampf mit einem leichten Sprung über 2,15 Meter. Die Höhe von 2,27 Meter übersprang er im zweiten Versuch, die von 2,30 Meter im ersten Versuch.Bei 2,32 Meter scheiterte Woo jedoch, während Harrison die Höhe überspringen konnte.