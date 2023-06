Verteidigungsminister Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas, der USA und Japans haben den jüngsten Start einer Trägerrakete durch Nordkorea verurteilt und vereinbart, den Austausch von Warninformationen über Nordkoreas Raketen in Echtzeit noch binnen Jahresfrist zu ermöglichen.In einer gemeinsamen Pressemitteilung am Samstag verurteilten die drei Länder, dass der jüngste Start einer ballistischen Langstreckenrakete durch Nordkorea unter dem Deckmantel eines Satellitenstarts einen schwerwiegenden Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle, die dem Land jeden Start mittels Technologien für ballistische Raketen untersagten.Die Pressemitteilung erfolgte nach einem trilateralen Treffen der Verteidigungsminister Südkoreas, der USA und Japans, Lee Jong-sup, Lloyd Austin und Yasukazu Hamada, am Rande des Shangri-La-Dialogs am Samstag in Singapur.Die Minister führten Gespräche, damit die Vereinbarung zwischen den Staats- und Regierungschefs der drei Länder im vergangenen Jahr über den Austausch von Warninformationen über Nordkoreas Raketen in Echtzeit noch im laufenden Jahr verwirklicht werden kann.Derzeit tauschen Südkorea und die USA sowie die USA und Japan jeweils solche Informationen aus. Zwischen Südkorea und Japan besteht jedoch kein System für einen direkten Informationsaustausch.Im Rahmen des Trilateralen Abkommens über den Informationsaustausch (TISA) wurden bisher Informationen, die das südkoreanische Militär dem US-Verteidigungsministerium zur Verfügung stellte, über die USA an das japanische Verteidigungsministerium weitergeleitet.