KOTRA ernennt K-Pop-Gruppen KARD und STAYC zu PR-Botschaftern für Hallyu Expo in Frankfurt

Photo : YONHAP News

Die Koreanische Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) hat die K-Pop-Gruppen KARD und STAYC zu Botschaftern für Öffentlichkeitsarbeit für die Hallyu Expo 2023 in Frankfurt ernannt.Das gab die KOTRA am Montag bekannt.Die Korea Brand & Entertainment Expo (KBEE) 2023 wird am 29. und 30. Juni in der Messe Frankfurt stattfinden. Daran werden fünf Regierungsbehörden und fünf zuständige Institutionen, darunter die KOTRA und die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO), teilnehmen.Auf dem Programm stehen Exportberatungen für 122 Unternehmen aus Bereichen wie Konsumgüter, Dienstleistungen und Hightech sowie das Marketing verbunden mit der koreanischen Welle. Auch wird für Produkte, die über Amazon Deutschland erhältlich sind, geworben.