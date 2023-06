Medien: Japan leitet Meerwasser in einen für Ablassen kontaminierten Wassers aus AKW Fukushima gebauten Tunnel

Photo : YONHAP News

Japan hat laut einem lokalen Medienbericht damit begonnen, Meerwasser in einen für die Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi gebauten Unterwassertunnel zu pumpen.Der lokale Privatsender Fukushima TV berichtete am Montag unter Berufung auf den AKW-Betreiber TEPCO, dass man mit der Befüllung des Tunnels mit Meerwasser sowohl vom Land als auch vom Meer begonnen habe.Japan plant, kontaminiertes Wasser aus dem havarierten AKW durch den etwa einen Kilometer langen Unterwassertunnel ins Meer abzulassen. Es scheint, dass der Prozess der Befüllung des Tunnels mit Meerwasser für die Ableitung eingeleitet wurde.Der Sender meldete, dass die entsprechenden Bauarbeiten voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen sein würden. Die Vorbereitungen in Bezug auf Anlagen befänden sich in der abschließenden Phase.Die japanische Regierung hatte angekündigt, im Sommer mit der Ableitung kontaminierten Wassers beginnen zu wollen.Letzte Woche wurde der Überprüfungsprozess durch ein Untersuchungsteam der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) abgeschlossen. Berichten zufolge will die IAEA ihren Abschlussbericht vorlegen, bevor Japan mit dem Ablassen beginnt.