Präsident Yoon nimmt an Bestattungszeremonie für einen im Koreakrieg Gefallenen teil

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und seine Frau Kim Keon-hee haben am heutigen Dienstag an der Bestattungszeremonie für Kim Bong-hak, einen im Koreakrieg gefallenen Soldaten, auf dem Nationalfriedhof in Seoul teilgenommen.Gefreiter Kim fiel im September 1951 in der Schlacht von Bloody Ridge in Yanggu in der Provinz Gangwon, in der die 5. Division der südkoreanischen Armee und die 2. Division der US-Armee in Kooperation zwei Divisionen der nordkoreanischen Armee zurückgeschlagen hatten.Kims sterbliche Überreste wurden im Jahr 2011 geborgen, seine Identität konnte erst im Februar dieses Jahres durch einen DNA-Test der Familie bestätigt werden.Sein jüngerer Bruder Kim Sung-hak fiel im Dezember 1950 in einem Gefecht in der Umgebung von Chuncheon. Dessen sterbliche Überreste wurden unmittelbar nach dem Tod geborgen und 1960 auf dem Nationalfriedhof in Seoul bestattet.Die Gebeine von Kim Bong-hak wurden neben dem Grab seines Bruders beigesetzt. Das Verteidigungsministerium gab ihnen den Namen „Hoguk Hyeongje“ (Brüder, die ihr Land verteidigt haben). Es ist das dritte Mal, dass Grabstätten für solche Brüder gestaltet wurden.Laut dem Präsidialamt nahm Yoon als erster Präsident seit Lee Myung-bak am 6. Juni 2011 an einer Bestattungszeremonie an einer Grabstätte für „Hoguk Hyeongje“ teil.