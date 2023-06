Japanisches Institut: Weltweit 12.520 Atomsprengköpfe – 40 in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Laut einem japanischen Forschungsinstitut wird die Gesamtzahl der Atomsprengköpfe weltweit mit Stand Juni auf 12.520 in neun Ländern geschätzt.Laut einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo legte das Research Center for Nuclear Weapons Abolition (RECNA) an der Nagasaki-Universität am gestrigen Montag die Schätzung vor.Das Forschungszentrum, das jedes Jahr die Anzahl der Nuklearsprengköpfe geschätzt hat, erklärte, dass es zwar gegenüber dem Vorjahr 200 weniger Atomsprengköpfe in der Welt gebe. Jedoch sei die Zahl der tatsächlich einsatzbereiten Sprengköpfe gestiegen.Nach Ländern betrachtet, verfügt Russland mit 5.890 Sprengköpfen über die meisten, gefolgt von den USA mit 5.244.Dahinter folgen China mit 410, Frankreich mit 290 und Großbritannien mit 225. Pakistan verfügt über 170 Sprengköpfe, Indien über 164 und Israel über 90. Nordkorea besitzt 40 Gefechtsköpfe.Das RECNA hatte auch vor einem Jahr die Zahl der Atomsprengköpfe im Besitz Nordkoreas auf 40 geschätzt.In den letzten zehn Jahren hat China mit schätzungsweise 160 den stärksten Anstieg der Zahl der Atomwaffen verzeichnet, gefolgt von Indien mit 64 und Pakistan mit 60. Das Forschungszentrum geht davon aus, dass die Zahl der Atomsprengköpfe in Nordkorea in dem Zeitraum um mindestens 30 zugenommen habe.