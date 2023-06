Mit Nuri gestartete Satelliten funktionieren normal

Photo : YONHAP News

Sechs der acht Satelliten, die von der südkoreanischen Trägerrakete Nuri (KSLV-II) in eine Umlaufbahn in Höhe von 550 Kilometern gebracht wurden, funktionieren normal.Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und IKT sowie des KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) am Dienstag befinden sich beim Satelliten NEXTSAT-2 die Antenne des Bildradars (SAR), die Lageregelung, der Leistungsmesser und das Triebwerk in normalem Zustand.Die Optimierung des Satellitenstatus für normale Missionen wird abgeschlossen, wenn bis zu einem Monat nach dem Start die Funktionen des Satelliten und bis zu drei Monaten die Funktionen aller Nutzlasten unter die Lupe genommen worden sind.Laut dem Koreanischen Institut für Astronomie und Weltraumwissenschaft funktionieren alle vier CubeSats SNIPE mit Ausnahme des Satelliten Nummer 3 normal, der vermutlich von Nuri nicht abgesetzt worden war.Zwei der drei CubeSats von Unternehmen funktionieren normal, während die Kommunikation mit einem Satelliten weiter versucht wird.