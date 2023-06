Südkorea bemüht sich nach elf Jahren erneut um Sitz im UN-Sicherheitsrat

Photo : YONHAP News

Südkorea will sich nach elf Jahren erneut einen Sitz im UN-Sicherheitsrat sichern.Die UN-Generalversammlung führt um zehn Uhr (Ortszeit) im UN-Hauptquartier in New York die Wahlen für die nicht-ständigen Mitglieder für den Zeitraum 2024 bis 2025 durch.Wird im ersten Wahlgang die erforderliche Stimmenzahl nicht erreicht, wird die Wahl unbegrenzt oft wiederholt, bis mehr als zwei Drittel der Stimmen erlangt werden.Bei den Wahlen werden insgesamt fünf nicht-ständige Mitgliedsländer, darunter ein Mitgliedsland aus dem asiatisch-pazifischen Raum, zwei aus Afrika und jeweils eins aus Lateinamerika sowie aus Osteuropa, gewählt.Laut Beobachtern gilt die Wahl Südkoreas als sehr wahrscheinlich. Denn Südkorea ist der einzige Kandidat der asiatisch-pazifischen Gruppe.