Südkorea als nichtständiges Mitglied in Weltsicherheitsrat gewählt

Südkorea hat einen Sitz im Weltsicherheitsrat erhalten.Bei einer Abstimmung am Dienstag in New York wurde Südkorea für eine zweijährige Amtszeit als nichtständiges Mitglied in das Gremium gewählt.180 der 192 Mitgliedsländer stimmten für Südkorea, das damit zum dritten Mal im Weltsicherheitsrat vertreten sein wird. Südkorea war 1996 und 1997 sowie 2013 und 2014 bereits als nichtständiges Mitglied dabei.Dieser zählt insgesamt 15 Mitglieder. Die USA, Großbritannien, Frankreich, China und Russland sind ständige Mitglieder und Vetomächte.Die zehn nichtständigen Mitgliedsländer besitzen kein Vetorecht und ihre Sitze werden von der UN-Vollversammlung auf regionaler Basis verteilt. Südkorea war einziger Kandidat der Region Asien und Pazifik.Ebenfalls gewählt wurden Algerien, Guyana, Sierra Leone und Slowenien. Die neuen Mitglieder ersetzen ab Januar Albanien, Brasilien, Gabun, Ghana und die Vereinigten Arabischen Emirate.