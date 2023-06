Photo : YONHAP News

Die USA wollen Verstöße Nordkoreas gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats nicht akzeptieren.Zwar könnten wegen einer ausbleibenden Kooperation der Vetomächte Russland und China keine neuen Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen werden, Verstöße gegen bestehende Resolutionen würden die USA aber nicht tolerieren.Das sagte die für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheit zuständige Abteilungsleiterin im Außenministerium, Bonnie Jenkins, am Dienstag bei der Jahreskonferenz zur nationalen Sicherheit, die von der Denkfabrik Center for a New American Security in Washington veranstaltet wurde.Danach gefragt, wie die USA Nordkorea für den jüngsten Start einer Weltraumrakete zur Rechenschaft ziehen wollen, sagte Jenkins, dass dies schwierig sei. Denn China und die USA würden nicht mit den anderen ständigen Mitgliedern des Weltsicherheitsrats kooperieren.Die USA blieben weiterhin entschlossen, die bestehenden Sanktionen zu verbessern und zu verschärfen. Sie wollten außerdem mit gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten, um die Einhaltung der Sanktionen sicherzustellen, fügte sie hinzu.