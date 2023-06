Photo : YONHAP News

Südkorea will im Weltsicherheitsrat mit China und Russland zusammenarbeiten.Das kündigte der Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, am Dienstag in New York an. Kurz zuvor hatte die UN-Vollversammlung Südkorea für zwei Jahre als nichtständiges Mitglied in den Weltsicherheitsrat gewählt.Südkorea wolle nicht nur mit den USA und Japan enger kommunizieren, sondern auch mit China und Russland. Er räumte aber auch ein, dass die beiden Länder ihre Position nicht allein aufgrund der Tatsache ändern würden, dass Südkorea in dem Gremium mitarbeite.Der Botschafter wies darauf hin, dass erstmals seit 1996 Südkorea, die USA und Japan gleichzeitig im Weltsicherheitsrat vertreten sein werden.Hwang versprach außerdem größte Anstrengungen, damit der Status des Landes in der internationalen Gemeinschaft erhöht werden könne und der diplomatische Horizont durch Aktivitäten im Sicherheitsrat erweitert werde.