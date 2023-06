Chinesische und russische Militärflugzeuge dringen in Südkoreas Luftverteidigungszone ein

Photo : YONHAP News Russian Defense Ministry YouTube

Vier chinesische und vier russische Militärflugzeuge sind am Dienstag ohne vorherige Mitteilung in Südkoreas Luftverteidigungszone (KADIZ) eingedrungen.Nach Angaben von Südkoreas Vereinigtem Generalstab seien acht Flugzeuge über südlichem und östlichem Gewässer nacheinander zwischen 11.52 Uhr und 13.49 Uhr in die Zone eingedrungen. Südkoreas Luftraum sei aber nicht verletzt worden.Nach Angaben des Generalstabs seien die Flugzeuge bereits vor dem Eindringen in die KADIZ erfasst worden. Südkorea habe Kampfjets aufsteigen lassen, um für einen Ernstfall gewappnet zu sein.Zwar handelt es sich bei der Luftverteidigungszone nicht um Hoheitsgebiet, doch gilt sie als Pufferzone. Es ist eine übliche Praxis, dass die betreffenden Länder rechtzeitig vor dem Eintreffen von Flugzeugen in der Zone informiert werden.Chinas Verteidigungsministerium hatte zuvor bekannt gemacht, dass gemeinsam mit Russland am Dienstag die sechste Übung für strategische Patrouillen über dem Ostmeer und Ostchinesischen Meer abgehalten worden sei. Dies sei im Einklang mit dem jährlichen Plan für die militärische Zusammenarbeit erfolgt.Die beiden Staaten hatten auch in der Vergangenheit gemeinsame Manöver angehalten, in deren Rahmen Flugzeuge in die KADIZ eindrangen. Die letzten Vorfälle dieser Art hatte es im Mai und November des Vorjahres gegeben. Im Januar waren außerdem zwei chinesische Militärmaschinen in der südkoreanischen Luftraumüberwachungszone unterwegs.