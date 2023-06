Frau und Sohn nordkoreanischen Konsulatsmitarbeiters in Wladiwostok vermisst

Photo : YONHAP News

Zwei Angehörige eines Mitarbeiters des nordkoreanischen Generalkonsulats im russischen Wladiwostok werden laut Medienberichten vermisst.Das berichteten der US-Auslandssender Voice of America und die japanische Zeitung „Asahi Shimbun“ am Dienstag.Der Berichterstattung zufolge sind die 43-jährige Frau und der 15-jährige Sohn eines Konsulatsmitarbeiters in seinen Sechzigern nicht mehr zu erreichen, seit sie das Generalkonsulat am Sonntag mit dem Taxi verlassen hatten.Sie hätten persönliche Gegenstände mitgenommen und seien mit einem anderen Taxi in Richtung Chabarowsk, nördlich von Wladiwostok, gefahren, hieß es.„Asahi Shimbun“ schrieb, dass sie möglicherweise nach China gereist seien oder schließlich in Südkorea Zuflucht suchen wollten.