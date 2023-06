Zeremonie für Lieferung ersten leichten Kampfflugzeugs FA-50 an Polen

Photo : YONHAP News

Am Mittwoch hat eine Zeremonie für die Lieferung der ersten südkoreanischen leichten Kampfflugzeuge vom Typ FA-50 an Polen stattgefunden.An der Feier am Hauptsitz des Herstellers Korea Aerospace Industries (KAI) in Sacheon in der Provinz Süd-Gyeongsang nahmen etwa 100 Personen teil, darunter Verteidigungsminister Lee Jong-sup und der polnische Vizeministerpräsident und Verteidigungsminister, Mariusz Błaszczak.Błaszczak sagte, dass die rasche Lieferung der FA-50GF eine frühzeitige Stärkung und Modernisierung der polnischen Streitkräfte ermöglichen werde.Nach Testflügen im Juli will KAI die erste FA-50GF im August ausliefern. Bis Ende dieses Jahres sollen insgesamt zwölf Einheiten übergeben werden.Das Unternehmen hatte im vergangenen September mit Polen einen Liefervertrag über 48 FA-50 unterzeichnet. Vereinbart wurde, dass zunächst zwölf Einheiten ausgeliefert werden.Die restlichen 36 Einheiten werden ab der zweiten Jahreshälfte 2025 ausgeliefert. Die Auslieferung soll 2028 abgeschlossen sein.