Wirtschaft Infineon plant in Süd-Chungcheong Technologiezentrum für erneuerbare Energien

Die Provinz Süd-Chungcheong will mit dem deutschen Halbleiterhersteller Infineon bei Industrien der Zukunft zusammenarbeiten.



Die Provinzverwaltung unterzeichnete am Mittwoch an ihrem Sitz eine Absichtserklärung mit Infineon Technologies AG über die Kooperation. Beide Seiten vereinbarten, in den Bereichen erneuerbare Energien, neue Zukunftsindustrien und Inkubatoren für Startups zu kooperieren.



Sie einigten sich, zunächst gemeinsam ein Technologiezentrum für erneuerbare Energien einzurichten und zu betreiben. Dieses soll am Sitz des Zentrums der Provinz für Wissensindustrie in Cheonan angesiedelt werden.



Die Provinzverwaltung wird Räumlichkeiten für das Technologiezentrum zur Verfügung stellen, während Infineon Technologie und Fachkräfte bereitstellen wird.



Infineon will auf der Grundlage des Zentrums in Süd-Chungcheong ein neues Ertragsmodell für regenerative Energien schaffen und in den Weltmarkt vorstoßen.



Gouverneur Kim Tae-heum äußerte die Erwartung, dass die Technologiekraft des deutschen Unternehmens eine große Rolle bei der Entwicklung der südkoreanischen Industrie spielen werde.