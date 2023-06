Südkorea erhält nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat

Photo : YONHAP News

Südkorea ist für eine zweijährige Amtszeit ab 2024 als nichtständiges Mitglied in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gewählt worden.In einer Abstimmung der UN-Vollversammlung stimmten 180 der 192 Mitgliedsländer für Südkorea, das als einziger Kandidat der Gruppe der asiatisch-pazifischen Staaten antrat.Csaba Kőrösi, Präsident der Generalversammlung, gab die Wahl von fünf Ländern als neue Mitglieder des Sicherheitsrats für die zweijährige Amtszeit ab dem 1. Januar 2024 bekannt, und gratulierte ihnen.Es ist das dritte Mal seit dem Beitritt zu den UN im Jahr 1991, dass Südkorea einen nichtständigen Sitz im Weltsicherheitsrat erhielt. Das Land ist damit erstmals seit elf Jahren wieder in dem Gremium vertreten.Als Mitglied des Sicherheitsrats wird Südkorea ab dem kommenden Jahr ein Stimmrecht über Angelegenheiten des Gremiums haben. Es wird erwartet, dass das Land auch hinsichtlich der nuklearen Drohungen Nordkoreas, die gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen, noch besser die Initiative ergreifen kann.In der Nordkorea-Frage wird voraussichtlich die trilaterale Koordination mit den USA, ein ständiges Ratsmitglied, und Japan, dessen Amtszeit als nichtständiges Ratsmitglied dieses Jahr begann, verstärkt.Südkoreas UN-Botschafter Hwang Joon-kook sagte, die internationale Lage in Nordostasien sei von stärkeren Konflikten und Konfrontationen geprägt als in der Vergangenheit. Daher halte er es für sinnvoll, dass sich die drei Länder gemeinsam als Mitglieder des Sicherheitsrats in dem Gremium unmittelbar mit der Nordkorea-Frage befassen würden.Trotz einer Reihe von Raketenprovokationen und Nukleardrohungen Nordkoreas in letzter Zeit konnte der Sicherheitsrat aufgrund des Widerstands der ständigen Mitglieder China und Russland im Umgang mit Nordkorea seine Rolle nicht in geeigneter Weise spielen.In der Abstimmung am Dienstag (Ortszeit) wurden neben Südkorea Algerien und Sierra Leone (Afrika), Guyana (Lateinamerika) und Slowenien (Osteuropa) als neue nichtständige Ratsmitglieder gewählt.