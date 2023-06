Bezirksleiterin kommt nach Verhaftung wegen Itaewon-Tragödie auf Kaution frei

Photo : YONHAP News

Park Hee-young, die Leiterin des Bezirksamts Yongsan in Seoul, wird nach etwa fünf Monaten Untersuchungshaft gegen Kaution freigelassen.Sie wurde wegen des Vorwurfs der Fahrlässigkeit im Umgang mit dem tödlichen Massengedränge im Viertel Itaewon bei Halloween-Feiern im vergangenen Oktober angeklagt.Das Bezirksgericht Seoul West gab heute Parks Antrag auf Freilassung auf Kaution und dem entsprechenden Antrag des früheren Abteilungsleiters für Sicherheit und Katastrophenschutz des Bezirksamtes, Choi Won-jun, statt.Das zuständige Richtergremium machte einen schriftlichen Eid, eine Beschränkung hinsichtlich des Wohnsitzes und die Hinterlegung einer Kaution zur Bedingung.Bei einer Anhörung am 2. Juni sagte Parks Verteidiger, dass sie wegen des Schocks und Stresses nach dem Unglück behandelt werde und sich ihr Zustand nach der Verhaftung verschlechtert habe. Sie leide unter Schlaflosigkeit und Panikstörungen.Park war im Januar angeklagt und verhaftet worden. Ihr wird vorgeworfen, am Unglückstag keine Pläne für das Sicherheitsmanagement aufgestellt zu haben. Auch den Lagebesprechungsraum soll sie nicht vorschriftsgemäß betrieben haben. Außerdem soll sie angeordnet haben, eine Pressemitteilung zu erstellen und verbreiten, die falsche Angaben über die Zeit ihres Eintreffens an der Unglücksstelle enthalte. Damit habe sie ihr mangelhaftes Vorgehen verschleiern wollen.