Seoul Queer Parade findet in Euljiro und Umgebung statt

Eine Parade im Rahmen des Seoul Queer Culture Festivals findet dieses Jahr in der Umgebung von Euljiro 2-ga in der Stadtmitte von Seoul statt.Das Organisationskomitee des Fests für sexuelle Minderheiten gab heute auf einer Pressekonferenz in Seoul bekannt, dass die 24. Seoul Queer Parade in Euljiro stattfinden und durch das Stadtzentrum führen werde. Auch am Seoul-Platz würden die Teilnehmer vorbeikommen.Das Seoul Queer Culture Festival werde für zwei Wochen vom 22. Juni bis 9. Juli abgehalten, hieß es weiter.Das Organisationskomitee rechnet mit mehr als 50.000 Teilnehmern allein bei der Parade. Beim Festival selbst würden 150.000 Besucher erwartet. Dort werden auch 14 Botschaften Stände betreiben.Yang Sun-woo, Vorsitzende des Organisationskomitees, führte die Wahl von Euljiro als Paradeort auf die Entscheidung der Stadt Seoul zurück, die Nutzung des Seoul-Platzes vor dem Rathaus für das Queer Festival nicht zu gestatten.Die Stadtverwaltung hatte die Entscheidung damit begründet, dass das Organisationskomitee des Queer Festivals und die CTS Kulturstiftung, eine christliche Stiftung, gleichzeitig die Nutzung des Platzes beantragt hätten.Das stelle ein diskriminierendes Verwaltungshandeln der Stadt Seoul dar, kritisierte Yang.