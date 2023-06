Gewerkschaftsdachverband FKTU will Dialog im präsidialen Ausschuss boykottieren

Photo : YONHAP News

Einer der größten Gewerkschaftsdachverbände in Südkorea hat beschlossen, am Dialog in einem Regierungsgremium für Gespräche zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Regierung nicht mehr teilzunehmen.Die Federation of Korean Trade Unions (FKTU) gab die Entscheidung auf einer Dringlichkeitssitzung des zentralen Exekutivkomitees heute in Gwangyang bekannt. Demnach würde die Beteiligung an allen Dialogorganen des präsidialen Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsrats gestoppt.Die FKTU fügte hinzu, die Entscheidung über einen vollständigen Austritt aus dem Ausschuss der Exekutive, darunter auch Präsident Kim Dong-myeong, zu überlassen.Es wird der erste Boykott des Dialogs zwischen den drei Seiten durch die FKTU seit sieben Jahren und fünf Monaten sein.Die Sprecherin der Organisation, Lee Ji-hyeon, sagte, dass die heutige Sitzung als Teil des Kampfs zur Beurteilung der Regierung von Yoon Suk Yeol abgehalten worden sei. Es sei von großer Bedeutung, dass alle Organisationen der FKTU für den Kampf gegen die Regierung mit einer Stimme sprechen.Hintergrund ist, dass Kim Joon-young, ein Funktionär des Metallgewerkschaftsbundes unter der FKTU, jüngst während eines Sitzstreiks für die Lösung von Problemen der Zulieferer des Stahlwerks von Posco in Gwangyang verhaftet wurde. Der Verband warf der Polizei eine gewaltsame Niederschlagung des Streiks und die Unterdrückung von Gewerkschaftstätigkeiten vor.