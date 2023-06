Börse in Seoul schließt kaum verändert

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Mittwoch kaum verändert geschlossen.Der Kospi gewann 0,19 Prozent auf 2.615,6 Zähler hinzu.Die Anleger würden vor wichtigen Ereignissen in der kommenden Woche weiter vorsichtig bleiben, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.In der kommenden Woche würden die Veröffentlichung der Daten zu den US-Verbraucherpreisen im Mai und die Zinsentscheidung der US-Notenbank anstehen.Die Weltbank hatte jüngst berichtet, dass die Weltwirtschaft 2022 um 2,1 Prozent wachsen werde, nach 3,1 Prozent im Jahr 2022. Die Prognose für kommendes Jahr wurde hingegen um 0,4 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent erhöht.Der Kospi sei mit einem größeren Plus gestartet, doch der Weltbankbericht habe für sinkende Kurse gesorgt, wurde Choi Yoon-ah von Shinhan Securities von Yonhap zitiert.