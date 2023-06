Pjöngjang kritisiert IMO-Resolution gegen Raketentests

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) scharf kritisiert.Resolutionen der IMO werde Nordkorea niemals akzeptieren, teilte ein Sprecher der maritimen Behörde des Landes am Donnerstag mit.Es handele sich um eine "unfaire und illegale" Resolution, Nordkoreas Haltung hierzu solle in offiziellen Dokumenten der IMO berücksichtigt werden.Die Sonderorganisation der Vereinten Nationen hatte am Mittwoch der Vorwoche Nordkoreas Start eines Spionagesatelliten mit einer Resolution kritisiert. Ein solcher Test stelle eine erhebliche Gefahr für Seeleute und die internationale Schifffahrt dar, hatte es geheißen.Der nordkoreanische Beamte erwiderte auf die Kritik, dass im Falle eines Satellitenstarts Warnungen direkt durch den World-Wide Navigational Warning Service (WWNWS) erteilt würden. Nordkorea sei daher nicht zu einer Mitteilung an die IMO verpflichtet.Zuvor hatte bereits Kim Yo-jong, die im Norden einflussreiche Schwester des Machthabers Kim Jong-un, die Verabschiedung der Resolution kritisiert. Sie warf der Behörde vor, "politisiert" zu sein und deutete an, dass Nordkorea Satellitenstarts künftig ohne vorherige Ankündigung durchführen werde.