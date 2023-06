Obergrenze für Auslandsüberweisungen ohne Vorlage von Unterlagen steigt auf 100.000 Dollar

Photo : YONHAP News

Ab Anfang Juli können Personen in Südkorea 100.000 US-Dollar ohne Vorlage von Unterlagen ins Ausland überweisen oder umgekehrt von dort überwiesen bekommen.Das Finanzministerium kündigte am Donnerstag entsprechende Änderungen der Vorschriften über Devisentransaktionen an.Nach der Revision wird die entsprechende Obergrenze für Transfers ohne vorherige Meldung von derzeit 50.000 Dollar auf 100.000 Dollar im Jahr angehoben.Zudem dürfen große Wertpapierfirmen einen allgemeinen Geldwechsel für Kunden (Bürger und Unternehmen) anbieten.Für die Entlastung bei Investitionen im Ausland wird die Untergrenze für meldepflichtige Fremdwährungskredite von 30 Millionen Dollar auf 50 Millionen Dollar im Jahr erhöht. Es wird angestrebt, das Programm zur häufigen Berichterstattung über Direktinvestitionen im Ausland abzuschaffen.Auch das Verfahren zum Geldwechsel durch ausländische Investoren in Südkorea wird vereinfacht.Ausländische Investoren können künftig Devisen sofort umtauschen und in koreanische Wertpapiere investieren, ohne dass sie vorher Devisen in Südkorea hinterlegen müssen.