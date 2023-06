Politik Vizeaußenminister Südkoreas und Russlands führen Gespräche

Südkoreas Erster Vizeaußenminister Chang Ho-jin hat sich in Moskau mit russischen Kollegen getroffen.



Chang sei am Mittwoch mit dem Ersten Vizeaußenminister, Wladimir Titow, und dem für die asiatisch-pazifische Region zuständigen stellvertretenden Außenminister, Andrej Rudenko, zusammengekommen, teilte das südkoreanische Außenministerium am Donnerstag mit.



Beide Seiten hätten über ihre bisherigen Bemühungen um die Verwaltung ihrer Beziehungen gesprochen. Auch über die Lage auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien hätten sie sich ausgetauscht, hieß es.



Die südkoreanische Regierung hält an der Position fest, sich an der internationalen Kooperation in Bezug auf den Ukraine-Krieg zu beteiligen und damit auch die Sanktionen gegen Russland mitzutragen. Gleichzeitig will sie sich aber auch um stabile Beziehungen zu Russland bemühen.



Angesichts der Wahl Südkoreas als nichtständiges Mitglied in den UN-Sicherheitsrat besprach Chang mit den russischen Beamten auch Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen.



Anlass für die Gespräche war offenbar auch die Annahme, dass es während der zweijährigen Amtszeit Südkoreas ab 2024 mit dem ständigen Ratsmitglied Russland viele Themen zu erörtern gibt.