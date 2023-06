Parlamentschefs Südkoreas und Tschechiens führen Gespräche

Photo : KBS News

Der Präsident der Nationalversammlung Südkoreas, Kim Jin-pyo, hat sich in Prag mit den Präsidenten der beiden Parlamentskammern Tschechiens getroffen.Beide Seiten diskutierten über Investitions- und Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der Hochtechnologie, darunter Atomkraftwerke.Kim, der zu einem offiziellen Besuch nach Tschechien reiste, nahm am Mittwoch an einem Arbeitsfrühstück im Abgeordnetenhaus teil, das unter Leitung der Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Markéta Pekarová Adamová, stattfand.Dabei erwähnte Kim das südkoreanische Unternehmen Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), das sich um das acht Billionen Won schwere Projekt zum Bau des fünften Reaktorblocks des Kernkraftwerks Dukovany in Tschechien bewirbt.Südkorea habe aufgrund seiner Erfahrung mit dem AKW-Bau und -Betrieb eine hohe Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit aufzuweisen. Das Land habe mit dem Bau des Kernkraftwerks Bakarah in den Vereinigten Arabischen Emiraten seine Technologie und Wirtschaftlichkeit bewiesen, betonte Kim.Adamová sagte, dass sie keinen Zweifel daran habe, dass die Fähigkeiten und die Technologie von KHNP ausreichend seien. Das Ausschreibungsverfahren, einschließlich der Auswahl des bevorzugten Bieters, werde noch mindestens sechs Monate andauern.Kim bat auch um Tschechiens Unterstützung für die Austragung der Expo 2030 in Busan. Adamová sagte, dass Tschechien etwa im September über seine Unterstützung in Bezug auf die Expo entscheiden wolle.