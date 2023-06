Finanzminister: Regierung wird sehr wahrscheinlich Wachstumsprognose herabsetzen

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird laut Finanzminister Choo Kyung-ho ihre Wachstumsprognose für die einheimische Wirtschaft für dieses Jahr sehr wahrscheinlich nach unten korrigieren.Die entsprechende Äußerung machte Choo am Donnerstag bei einer Diskussion in Seoul, zu der ihn die Journalistenvereinigung Kwanhun Club eingeladen hatte.Die Regierung habe 1,6 Prozent Wachstum für dieses Jahr genannt. Sie werde jedoch Ende Juni oder Anfang Juli eine neue Wachstumsprognose präsentieren. Unter umfassender Berücksichtigung von verschiedenen Veränderungen der Umstände, Daten und der Ansichten von Forschungsinstituten werde die Prognose revidiert, hieß es.Er denke im Moment, dass die Prognose von 1,6 Prozent leicht nach unten korrigiert werden sollte, fügte Choo hinzu.Die Regierung will Ende Juni oder Anfang Juli ihre wirtschaftspolitische Ausrichtung für das zweite Halbjahr vorstellen und dabei auch konkrete Zahlen zum erwarteten Wachstum veröffentlichen.Zuletzt lagen die Prognosen internationaler Organisationen, der südkoreanischen Zentralbank und des Koreanischen Entwicklungsinstituts (KDI) bei 1,4 oder 1,5 Prozent.