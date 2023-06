Ausländer tätigen im Mai Rekordinvestitionen in koreanische Wertpapiere

Photo : YONHAP News

Ausländer haben im Mai so viel in südkoreanische Aktien und Anleihen investiert wie nie zuvor.Nach Angaben der Finanzaufsicht kauften Ausländer im Mai südkoreanische Aktien und Anleihen im Nettowert von 14,16 Billionen Won (10,8 Milliarden Dollar). Sie tätigten Nettokäufe von börsennotierten Aktien im Wert von knapp 3,3 Billionen Won und Nettoinvestitionen in notierte Anleihen im Wert von 10,86 Billionen Won.An der Leitbörse Kospi tätigten Ausländer Nettokäufe in Höhe von vier Billionen Won (drei Milliarden Dollar), während sie am Kosdaq-Markt Nettoverkäufe in Höhe von 716 Milliarden Won (548 Millionen Dollar) vornahmen.Anleger aus den USA und Luxemburg waren Nettokäufer, während solche aus Großbritannien und Australien als Nettoverkäufer auftraten.Das Volumen der notierten Aktien im Besitz von Ausländern beträgt mit Stand Ende Mai 693,3 Billionen Won (530 Milliarden Dollar). Das entspricht 27,1 Prozent des gesamten Börsenwerts.US-Amerikaner halten mit 282 Billionen Won (216 Milliarden Dollar) den größten Anteil von 40,7 Prozent. Dahinter folgen Anleger aus Europa, Asien und dem Nahen Osten.