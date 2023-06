Nationales Gewerkschaftsdachverband FKTU kündigt Kampf gegen Yoon-Regierung an

Der Gewerkschaftsdachverband FKTU hat heute erklärt, einen totalen Kampf gegen das Regime von Yoon Suk Yeol zu beginnen.



Das kündigte die Federation of Korean Trade Unions auf einer Pressekonferenz vor dem Präsidialamt in Seoul an.



Die Gesetze und Grundsätze der Regierung Yoon Suk Yeol zielten darauf ab, mit öffentlicher Gewalt als Waffe die Arbeitswelt zu unterdrücken und unterwerfen. Das stelle keinen Dialog dar, sondern eine Drohung, erklärte die Organisation.



Die FKTU hatte am Mittwoch auf einer Dringlichkeitssitzung des zentralen Exekutivkomitees beschlossen, ihre Beteiligung am präsidialen Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsrat, einem Regierungsgremium für Gespräche zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Regierung, zu stoppen. Begründet wurde dies mit übermäßiger Härte bei der Verhaftung eines Funktionärs des Metallgewerkschaftsbundes unter dem Dach der FKTU am 31. Mai.