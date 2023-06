Südkorea ruft China und Russland zu konstruktiver Rolle in Nordkorea-Frage auf

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat China und Russland zu einer konstruktiven Rolle in der Nordkorea-Frage aufgerufen.Als ständige Mitglieder des Weltsicherheitsrats müssten sie eine konstruktive Rolle dabei spielen, die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen anzusprechen, sagte er am Donnerstag in einem Interview mit der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.Südkorea wurde diese Woche als nichtständiges Mitglied in den Weltsicherheitsrat gewählt. Ab Januar wird Südkorea für zwei Jahre und damit erstmals seit elf Jahren wieder in dem Gremium mitarbeiten.Park wies darauf hin, dass der Weltsicherheitsrat zwar das höchste Entscheidungsgremium der Vereinten Nationen für eine Reaktion auf nordkoreanische Provokationen sei, in seiner Arbeit in dieser Sache aber praktisch gelähmt sei. Dies sei für Frieden und Stabilität in der internationalen Gemeinschaft nicht wünschenswert.Südkorea wolle daher als nichtständiges Mitglied China und Russland, zwei der fünf Vetomächte, zu einer konstruktiven Rolle in Nordkorea-Angelegenheiten aufrufen.Seoul wolle seine Bemühungen fortsetzen, mit Peking und Moskau in Fragen der koreanischen Halbinsel sowie des Friedens und der Stabilität in Nordostasien eng zusammenzuarbeiten. Südkorea verspreche sich von der Aufnahme in das Gremium mehr Gelegenheiten für eine Kommunikation.Auch wolle Südkorea nach Worten des Außenministers mit den Sicherheitsratsmitgliedern eng zusammenarbeiten, damit Menschenrechtsverstöße in Nordkorea in einer formellen Sitzung erörtert werden können. Ein solches Treffen sei in den vergangenen fünf Jahren nicht zustande gekommen.