Oppositionschef und chinesischer Botschafter fordern gemeinsame Reaktion wegen radioaktiven Wassers aus Fukushima

Südkoreas Oppositionschef Lee Jae-myung und der chinesische Seoul-Botschafter Xing Haiming haben eine gemeinsame Reaktion auf die Pläne für die Entsorgung von radioaktivem Wasser aus Fukushima im Meer gefordert.Der Chef der Minjoo-Partei Koreas und der Botschafter kamen am Donnerstag in der chinesischen Botschaft zu einem Abendessen zusammen.Lee habe in dem Gespräch gesagt, dass die Nachbarn wegen Japans Plan besorgt seien. Er hoffe auf eine gemeinsame Reaktion darauf.Der Botschafter habe geantwortet, dass China und Südkorea als Japans Nachbarn ihr Bestes geben sollten, um für den Schutz der Bevölkerung und des Meeresökosystems die Verklappung des Kühlwassers zu stoppen. Es handele sich bei den Plänen um ein sehr unverantwortliches Vorgehen, wurde der Botschafter zitiert.Lee und Xing sprachen auch über das bilaterale Verhältnis. Lee habe Sorge darüber zum Ausdruck gebracht, dass Südkorea im Handel mit China ein beispiellos hohes Defizit verzeichne. Auch über eine Schwächung der Beziehungen und des Vertrauens zwischen den Menschen beider Länder habe er sich besorgt geäußert.Xing habe erläutert, dass China für die Verschlechterung des Verhältnisses nicht verantwortlich sei. Er habe darum gebeten, dass Seoul Pekings Kerninteressen in der Taiwan-Frage eindeutig respektiere. Auch habe er sich mit einer Diplomatie unzufrieden gezeigt, mit der China zugunsten der USA abgeschrieben werde.