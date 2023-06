Außenminister Park trifft SPD-Delegation um Co-Vorsitzenden Klingbeil

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat sich am Donnerstag in Seoul mit einer Delegation der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) getroffen.Beide Seiten tauschten sich über die Beziehungen zwischen Südkorea und Deutschland, die regionale Lage und die Wirtschaftssicherheit aus.Die Delegation besteht unter anderem aus Lars Klingbeil, Co-Vorsitzender der SPD, und Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes.Laut dem südkoreanischen Außenministerium führten beide Seiten insbesondere über die Lage in der indopazifischen Region einen tiefgründigen Dialog.Die SPD-Delegation erläuterte die Beziehungen Deutschlands zu China und den Stand des Austauschs und der Zusammenarbeit mit wichtigen Ländern im indopazifischen Raum. Park informierte sie über die Bemühungen von Präsident Yoon Suk Yeol zur Normalisierung der Beziehungen zu Japan sowie die Beziehungen zu China.Park äußerte den Wunsch, dass Südkorea und Deutschland, beides Länder mit einer exportorientierten Industriestruktur, stärker kooperieren würden, um inmitten der zunehmenden Unsicherheiten in der Weltwirtschaft stabile Lieferketten aufbauen zu können.Klingbeil wies auf die Bedeutung der technologischen Zusammenarbeit in Zukunftsindustrien für die Wirtschaftssicherheit hin. Er äußerte die Hoffnung auf eine stärkere Kooperation in den Bereichen Halbleiter und erneuerbare Energien.