Leistungsbilanz rutscht nach einem Monat wieder ins Minus

Photo : YONHAP News

Die Leistungsbilanz Südkoreas ist im April wieder ins Minus gerutscht.Als Grund werden höhere Dividendenausschüttungen an Ausländer und eine steigende Zahl von Auslandsreisen genannt.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Freitag wurde in der Leistungsbilanz nach vorläufigen Schätzungen im April ein Defizit von 790 Millionen Dollar verbucht.Im März konnte wieder ein Überschuss erzielt werden, nachdem die Leistungsbilanz im Januar und Februar den zweiten Monat in Folge negativ gewesen war.In der Handelsbilanz konnte erstmals seit sieben Monaten ein Überschuss verzeichnet werden.Die Ausfuhren schrumpften gegenüber dem Vorjahr um 16,8 Prozent auf 49,11 Milliarden Dollar. Damit ging es den achten Monat in Folge im Vorjahresvergleich abwärts.Die Einfuhren gingen um 13,2 Prozent auf 48,53 Milliarden Dollar zurück.