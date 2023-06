Polizeirazzia gegen Baugewerkschaft wegen Kundgebung im Mai

Photo : YONHAP News

Die Polizei hat in Bezug auf eine Kundgebung der Baugewerkschaft unter dem Dach des Gewerkschaftsdachverbandes KCTU im Mai in Seoul Ermittlungen mit Zwangsmitteln aufgenommen.Die Polizeistation Namdaemun teilte heute mit, dass das Büro der Koreanischen Gewerkschaft der Bauarbeiter (KCWU) in Seoul ab 8 Uhr durchsucht werde.Die Gewerkschaft hatte am 16. und 17. Mai im Zentrum von Seoul eine Kundgebung abgehalten.Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine illegale Kundgebung handelte, weil die von der Gewerkschaft gemeldete Frist von 17 Uhr überschritten wurde. Demnach ermittelt die Polizei gegen 29 Personen, darunter fünf Funktionäre der KCTU und 24 Gewerkschaftsmitglieder wegen des Vorwurfs der Verletzung des Versammlungs- und Demonstrationsgesetzes.Die Polizei hatte den Chef der Baugewerkschaft, Jang Ok-gi, aufgefordert, bis zum gestrigen Donnerstag zu erscheinen. Jang und ein weiterer Funktionär hatten jedoch mitgeteilt, erst nach der Bestattung eines Bauarbeiters, der sich im Mai selbst verbrannt hatte, bei der Polizei zu erscheinen.Die Durchsuchung diene dazu, herauszufinden, wie sich die Kundgebung im Mai zu einer illegalen nächtlichen Versammlung entwickelt habe, sagte ein Polizeibeamter.