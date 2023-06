PPP-Chef betont Notwendigkeit von Japans Kooperation für Abbau von Misstrauen wegen Fukushima-Wasser

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Kim Gi-hyeon, hat auf die Notwendigkeit der Kooperation Japans für den Abbau von Misstrauen in Bezug auf die Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi ins Meer hingewiesen.Um Misstrauen durch einen objektiven und wissenschaftlichen Ansatz zu beseitigen, sei eine transparente und aktive Kooperation von japanischer Seite erforderlich, sagte Kim beim Treffen mit dem japanischen Botschafter in Südkorea, Koichi Aiboshi, am Donnerstag im Parlament in Seoul.Mit Verweis auf die Überprüfung durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und die Vor-Ort-Inspektion eines südkoreanischen Expertenteams im Mai in Japan sagte Kim, dass die Partei ihr Bestes tun werde, damit den Bürgern genaue, objektive und wissenschaftliche Informationen geliefert würden.Aiboshi versprach Bemühungen, damit das Verständnis der Koreaner vertieft werde, indem Japan weiter mit der südkoreanischen Regierung in enger Kommunikation sei und aufrichtige Erklärungen auf transparente und wissenschaftliche Weise liefere.