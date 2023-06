Terra-Gründer Kwon soll Spende an führenden Politiker Montenegros getätigt haben

Photo : YONHAP News

In Montenegro schlägt ein Verdacht um Spenden des CEO von Terraform Labs, Kwon Do-hyung, an einen einflussreichen Politiker hohe Wellen.Laut montenegrinischen Medienberichten am Donnerstag (Ortszeit) teilte Premierminister Dritan Abazović auf einer Pressekonferenz am Mittwoch mit, dass er einen Brief von Kwon erhalten habe.In dem handgeschriebenen Brief stehe, dass Kwon seit 2018 in Kontakt mit Milojko Spajić, Präsident der „Europe Now Movement“, stehe und ihm Spendengelder gegeben habe, sagte der Premierminister. Er forderte die Sonderstaatsanwaltschaft zu einer Untersuchung auf.Europe Now Movement ist eine junge politische Partei, die im Juni letzten Jahres gegründet wurde. Spajić wird als aussichtsreicher Kandidat für das Amt des Premierministers gehandelt. In Montenegro findet am 11. Juni die Parlamentswahl statt.Zuvor war in deutschen Medien der Verdacht erhoben worden, dass die Luxuswohnung in Belgrad, die Kwon während seines Aufenthalts in Serbien gekauft habe, Spajić gehört habe.Kwon, Hauptfigur im Fall um den Crash der Kryptowährung Terra/Luna, hatte im April letzten Jahres, kurz vor dem Crash, Südkorea verlassen und war untergetaucht. Er wurde im März in Montenegro festgenommen.