Regierung und Ärztekammer einig über mehr Medizinstudienplätze

Photo : YONHAP News

Das Gesundheitsministerium und die Koreanische Ärztekammer (KMA) haben vereinbart, bei der Uni-Aufnahmeprüfung für das Studienjahr 2025 die Zahl der Medizinstudienplätze zu erhöhen.Nach Angaben eines Regierungsbeamten stimmten beide Seiten am Donnerstag darin überein, in den Bewerbungsrichtlinien für die Aufnahmeprüfung für das Studienjahr 2025 die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze zu berücksichtigen.Wie viele Studienplätze neu geschaffen werden, müsse noch diskutiert werden.Ein Vertreter der KMA erläuterte diesbezüglich, dass eine Erhöhung der Zahl nicht vereinbart worden sei. Einigkeit bestehe aber darüber, dass es Diskussionen zu dem Thema geben müsse.Die nach dem Treffen veröffentlichte Einigung enthält jedoch die Formulierung „Aufstockung der Zahl der Ärzte“.Die Zahl der jährlich angebotenen Medizinstudienplätze liegt seit 2006 unverändert bei 3.058. Trotz lauter Kritik an einem Ärztemangel scheiterten Bemühungen um die Schaffung zusätzlicher Studienplätze bisher am Widerstand der Ärztekammer.