Nordkoreanischer Diplomat in Europa soll sich abgesetzt haben

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanischer Diplomat in Europa hat sich Berichten zufolge vor einigen Wochen abgesetzt.Das verlautete am Donnerstag aus Kreisen der südkoreanischen Regierung und Regierungspartei.Wo genau in Europa der Diplomat eingesetzt worden war, und ob und wie viele Menschen mit ihm zusammen geflüchtet sind, wurde nicht bekannt.Beobachter sehen die Möglichkeit, dass sich weitere nordkoreanische Diplomaten und Beschäftigte im Ausland absetzen könnten. Sie begründen dies mit dem Auslaufen der Corona-Pandemie und dadurch bedingt dem Ende der Abriegelung durch Nordkorea.Wenn im Zuge eines Personalwechsels wieder mehr Nordkoreaner aus dem Ausland zurückbeordert würden, könnten einige sich dazu entschließen, nicht zurückzukehren.Zuvor war bekannt geworden, dass die Frau und der Sohn eines Mitarbeiters des nordkoreanischen Konsulats im russischen Wladiwostok seit Anfang Juni vermisst werden. Der US-Sender Radio Free Asia berichtete unterdessen, dass die beiden aus einem monatelangen Hausarrest in dem Konsulat geflüchtet seien.