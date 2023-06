Südkorea will Nordkorea gefundene Leiche eines Nordkoreaners übergeben

Photo : YONHAP News

Seoul will Nordkorea die im Mai in Südkorea gefundene Leiche eines nordkoreanischen Einwohners übergeben.Demnach forderte das Vereinigungsministerium Nordkorea auf, seine Position dazu mitzuteilen.Die stellvertretende Ministeriumssprecherin, Lee Hyo-jung, teilte mit, dass die Regierung am 19. Mai in den Gewässern der Insel Ganghwa in Incheon eine Leiche gefunden habe, bei der sich es anscheinend um einen nordkoreanischen Einwohner handele. Die Leiche werde in einem Krankenhaus aufbewahrt.Es handele sich um einen Mann in seinen Zwanzigern oder Dreißigern, der 167 Zentimeter groß sei. Aufgrund der bei ihm gefundenen Habseligkeiten werde vermutet, dass er ein Nordkoreaner sei, hieß es.Aus humanitären Gründen und Brüderlichkeit wolle man um 15 Uhr am 16. Juni am Waffenstillstandsort Panmunjom dem Norden die Leiche aushändigen. Man hoffe, dass der Norden über eine innerkoreanische Kommunikationsleitung den Süden über seine Position schnell informieren werde, fügte sie hinzu.Zu den Habseligkeiten der Leiche, die vom Militär entdeckt wurde, gab es auch eine mutmaßliche Droge.Das Vereinigungsministerium hatte bei der Rückführung des Leichnams eines nordkoreanischen Einwohners über das innerkoreanische gemeinsame Verbindungsbüro Nordkorea darüber informiert. Da Nordkorea jedoch den innerkoreanischen Verbindungskanal am 7. April einseitig gekappt hatte, wurde die Zustellung einer solchen Benachrichtigung unmöglich. Daher gab das Ministerium über die Medien seine Absicht zur Übergabe bekannt.Seit 2010 wurden insgesamt 23 Leichen, die als nordkoreanische Einwohner vermutet wurden, an Nordkorea übergeben, zuletzt im November 2019.