Südkorea nicht in Beobachtungsliste für Aufnahme in MSCI World aufgenommen

Südkorea hat es auch dieses Jahr nicht auf die Beobachtungsliste für eine Aufnahme in den MSCI World geschafft, ein Aktienindex, der Industrieländer abdeckt.Der Indexanbieter Morgan Stanley Capital International (MSCI) stufte in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht Südkorea erneut als Emerging Market (Schwellenmarkt) ein. Dabei hielt MSCI so wie im letzten Jahr an der Bewertung "Minus" (Verbesserungsbedarf) in sechs von 18 bewerteten Punkten in Bezug auf den südkoreanischen Mark fest.MSCI bewertet Börsen weltweit nach vier Kategorien, entwickelte Märkte (23 Länder), Schwellenmärkte (24 Länder), Frontiermärkte (28 Länder) und unabhängige Märkte (zwölf Länder).Die südkoreanische Börse war 1992 in den Index für Schwellenmärkte aufgenommen worden. 2008 wurde das Land erstmals auf die Beobachtungsliste für eine Aufnahme in den MSCI World gesetzt. 2014 wurde das Land von der Beobachtungsliste gestrichen.