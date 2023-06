Sicherheitsberater: Südkorea will mit selbstbewusster Diplomatie gesunde Beziehungen zu China schaffen

Photo : YONHAP News

Südkorea will laut seinem nationalen Sicherheitsberater durch eine selbstbewusste Diplomatie gesunde Beziehungen zu China aufbauen.Dabei wies der Sicherheitsberater Cho Tae-yong auf eine Diplomatie hin, die der verbesserten Stärke des Landes und den Erwartungen der Bürger entspreche.Die Beziehungen zwischen Staaten müssten auf gegenseitigem Respekt beruhen, sagte Cho heute in seiner Grundsatzrede bei einer Konferenz in Seoul, die von vier staatlichen Forschungsinstituten veranstaltet wurde.Die Regierung von Yoon Suk Yeol strebe nach einem globalen Schlüsselstaat, der mit nationalen Interessen im Mittelpunkt auf der Grundlage von Prinzipien und Gegenseitigkeit mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeite. In den Beziehungen zu China sei dies nicht anders, betonte Cho.Seine Äußerungen erfolgten einen Tag nachdem der chinesische Botschafter in Südkorea, Xing Haiming, eine „US-zentrierte“ Außenpolitik der Yoon-Regierung kritisiert hatte.Beim Treffen mit Lee Jae-myung, Chef der Minjoo-Partei Koreas, am Donnerstag, hatte Xing angesichts der verschlechterten Beziehungen zwischen Südkorea und China gesagt, dass die Verantwortung nicht bei China liege. Wer auf einen Sieg der USA und auf eine Niederlage Chinas setze, werde dies später sicherlich bereuen, weil es die falsche Entscheidung sei.