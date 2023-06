Seoul bestellt chinesischen Botschafter ein

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat am Freitag den chinesischen Botschafter in Seoul, Xing Haiming, einbestellt. Grund ist seine gestrige Bemerkung über die südkoreanische Außenpolitik.Der stellvertretende Außenminister Chang Ho-jin habe heute Vormittag Xing ins Amtsgebäude des Außenministeriums einbestellt und eine strenge Warnung ausgesprochen sowie starkes Bedauern ausgedrückt, teilte das Ressort mit.Beim Treffen mit dem Chef der größten Oppositionspartei Lee Jae-myung am Donnerstag hatte Xing angesichts der verschlechterten Beziehungen zwischen Südkorea und China gesagt, dass die Verantwortung nicht bei China liege. Wer auf einen Sieg der USA und auf eine Niederlage Chinas setze, werde dies später sicherlich bereuen, weil es die falsche Entscheidung sei.Dass ein Botschafter in Seoul vor der Presse mit nicht den Tatsachen entsprechenden Inhalten und nicht hinnehmbaren Ausdrücken die Politik der südkoreanischen Regierung kritisiert habe, entspreche nicht den diplomatischen Gepflogenheiten und der Wiener Konvention, die eine Förderung der Freundschaft als Aufgaben der Diplomaten vorsehe. Dies könne zudem als eine Einmischung in die Innenpolitik Südkoreas betrachtet werden, warnte das Außenministerium.