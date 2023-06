FIFA U-20-WM: Südkorea verliert Spiel um Platz drei gegen Israel

Photo : YONHAP News

Südkoreas U-20-Fußballnationalmannschaft der Männer hat ihr Spiel um Platz drei bei der WM in Argentinien verloren.Die Mannschaft unterlag am Sonntag in La Plata Israel mit 1:3Israel war in der 19. Minute durch Ran Binyamin in Führung gegangen. Südkoreas Kapitän Lee Seung-won konnte fünf Minuten später per Strafstoß ausgleichen.In der 76. Minute brachte Omer Senior die Israelis erneut in Führung, Anan Khalaili brachte mit seinem Treffer in der 85. Minute den Sieg für den erstmaligen WM-Teilnehmer unter Dach und Fach.Südkoreas Kapitän war mit drei Toren und vier Vorlagen noch erfolgreicher als Lee Kang-in im Jahr 2019. Lee spielt heute für Mallorca in der ersten spanischen Liga und ist A-Nationalspieler.Südkorea konnte sein Minimalziel, zweimal in Folge im Halbfinale zu stehen, erreichen. 2019 hatte die Mannschaft das Finale erreicht und dort gegen die Ukraine mit 1:3 verloren.